Россиян предупредили о подорожании VPN

Сервисы VPN в России в 2021 году подорожают на 10 процентов, предупреждают их производители. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам участников рынка, это связано с растущим спросом на сервисы и блокировками Роскомнадзора. Серьезный рост числа пользователей VPN в России начался в 2018 году на фоне блокировки мессенджера Telegram, а также в прошлом году — на фоне перехода многих на удаленную работу. Также на цены повлияли ограничения Роскомнадзора на работу некоторых крупных VPN-сервисов.

Отмечается, что кроме хостинга, выросла стоимость оборудования и чипов для шифрования трафика в сетевых устройствах, а после пандемии увеличилась скорость разработки, поэтому производители вынуждены перекладывать эти расходы на покупателей.

В компаниях отмечают, что за последний год цены уже выросли на 15 процентов. По мнению руководителя отдела коммуникаций одного из сервисов, они и дальше будут расти в том числе и потому, что участники рынка расширяют сети и инвестируют в безопасность.

Издание добавляет, что по данным Top10VPN на конец 2019 года, Россия вошла в десятку стран, где больше всего пользуются VPN-сервисами.

