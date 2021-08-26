В России допустили блокировку четырех VPN-сервисов

Банк России допустил, что Роскомнадзор может заблокировать четыре VPN-сервиса (Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield), которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо первого замдиректора департамента Банка России Артема Сычева.

Так, ЦБ направил банкам письмо с предупреждением, в котором попросил сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах, чтобы их возможная блокировка не затронула банки. Роскомнадзор намерен провести комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов. При этом данные от банков необходимы для «исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений», которые они используют, а также IP-адреса, где они применяются.

Как сообщил источник издания, в основном банки используют VPN-соединения при дистанционной работе для подключения к внутренним системам банка, поэтому блокировка сервисов может нарушить удаленный режим работы.

В июне Роскомнадзор задумался о том, чтобы изменить правила для работы VPN-сервисов на территории России. Регулятор планировал ввести централизованное управление «в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».