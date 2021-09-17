Приложение «Навальный» удалили из Google Play и AppStore

По требованию Роскомнадзора онлайн-магазины Google Play и AppStore удалили приложение «Навальный». На данный момент оно недоступно в мобильных версиях площадок, передает ТАСС.

Кроме того, как сообщает агентство, при попытке обновить уже установленное на iPhone приложение на экране появляется уведомление о том, что владелец удалил его из AppStore. В самих компаниях удаление «Навального» пока не прокомментировали.

Решению IT-гигантов предшествовало требование Роскомнадзора от 20 августа. Оно, в свою очередь, было основано на требовании Генпрокуратуры ограничить доступ к сервисам, связанным с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

16 сентября представителей Apple и Google пригласили в Совет Федерации. Сообщалось, что сенат расценил действия компаний в период выборов как вмешательство в сугубо внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Apple, в свою очередь, выразил готовность вести прямой диалог с органами государственной власти России и оказывать им содействие.