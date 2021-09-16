В Совфеде объяснили причину неудаления приложения «Навальный» из App Store

Представители компании Apple объяснили причину неудаления приложения «Навальный» из App Store. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что компания ссылалась на «некие правовые тонкости», которые не позволяют Apple воздействовать на портал App Store, чтобы удалить приложение.

Ранее Климов заявил, что в Совфеде действия Apple и Google в период выборов расценивают как вмешательство в сугубо внутренние дела России. Он отметил, что особое внимание стоит уделить организациям и физлицам, связанным с экстремистской деятельностью. Распространение ими данных и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, добавил сенатор.

15 сентября стало известно, что официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.