В Совфеде действия Apple и Google сочли вмешательством во внутренние дела России

Климов: действия Apple и Google расцениваются как вмешательство во внутренние дела России

В Совете Федерации действия Apple и Google в период выборов расценивают как вмешательство в сугубо внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания комиссии сенатор подчеркнул, что особое внимание следует уделить организациям и физлицам, которые связаны с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. «Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом», — напомнил он.