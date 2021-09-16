В России перестали блокировать Google Docs

Сервис Google Docs вновь начал работать в России без перебоев. О том, что операторы перестали блокировать сервис, сообщает проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.

О сбоях в работе популярного сервиса стало известно ночью 16 сентября. Российские пользователи некоторых крупнейших операторов связи жаловались, что не могут получить доступ к платформе. При этом часть юзеров отмечали, что могут без проблем зайти на сайт Google Docs.

Ранее 15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Заседание состоится в четверг, 16 сентября, на обсуждение вынесут вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Госдуму, говорится в сообщении.

В конце 2020 года в Google Docs обнаружили опасную уязвимость. Брешь находилась в инструменте для обратной связи, благодаря которому пользователи имели возможность автоматически прикреплять скриншоты к отзывам и своим отчетам об ошибках.