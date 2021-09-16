В России начали блокировать Google Docs

Несколько российских операторов начали блокировать сервис Google Docs. Об этом сообщает проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck на своей странице в Twitter.

При этом некоторые пользователи в комментариях опровергли проблемы. «МТС, Москва, все работает», — написал пользователь по имени Иван с ником @z2zYbMvVHfa2qkH. «МТС МО все работает», — подтвердил Налим Зареков с аккаунтом @OHUyu9VyoK5OGJX. «Мегафон мск работает. По крайней мере через приложение», — отметил еще один пользователь @arfonzerelli.

Ранее 15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Заседание состоится в четверг, 16 сентября, на обсуждение вынесут вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Госдуму, говорится в сообщении.