В «Ростелекоме» предложили блокировать публичные серверы Google

Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов Google и Cloudflare и сервиса DoH. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на ИТ-рынке.

Представители «Ростелекома» уточнили, что блокировка необходима «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет». Также это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам, говорится в письме компании, адресованном макрорегиональным филиалам.

Вместо серверов и DoH «Ростелеком» предложил использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров рассказал, что публичные DNS-серверы используют во многих видах аппаратуры и софте компаний, поэтому блокировка может привести к «падению многих систем». По его словам, больше всего от этого могут пострадать пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android, так как она использует внутри своих сервисов публичный DNS-сервер Google, из-за чего могут произойти массовые сбои в ее работе.

Ранее в «Ростелекоме» прокомментировали санкции в отношении компании на территории Украины. Представители заявили, что блокировка никак не отразится на работе провайдера.