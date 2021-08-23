«Ростелеком» оценил последствия блокировки на территории Украины

В «Ростелекоме» заявили, что на деятельности компании не скажется ее запрет на Украине

Представители «Ростелекома» прокомментировали санкции в отношении компании на территории Украины. В разговоре с корреспондентом РИА Новости в пресс-службе заявили, что блокировка никак не отразится на работе провайдера.

«На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране», — оценили последствия блокировки представители российского провайдера.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о блокировке доступа к сайтам нескольких российских компаний. В список вошли страницы «Ростелекома», изданий «Московский комсомолец», «Версия» и еще девяти отечественных фирм.

Ранее ситуацию с блокировкой прокомментировал главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он заявил, что издание будет разбираться с блокировкой. Гусев также увидел признаки уважения в запрете газеты со стороны Украины.