Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы «Ростелекома» и ряд российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к ряду российских компаний. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает интернет-газета «Страна.ua», которая опубликовала скриншоты документа.

В соответствии с решением Совбеза, ограничительные меры коснутся 12 российских компаний. В частности, будут заблокированы веб-сайты «Ростелекома» и изданий «Московский комсомолец», «Версия».

Кроме того, ограничения затронут АО «Бизнес ньюс медиа», а также принадлежащий ему сайт «Ведомости», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и других юридических лиц.

Ранее украинский лидер заявил о деокупации Крыма. «В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — заявил Зеленский. Зеленский добавил, что некоторые страны не смогут принять участие в «Крымской платформе» из-за давления России.