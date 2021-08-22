Зеленский рассказал о работе по «деоккупации Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканал «Интер» заявил, что офисы «Крымской платформы», которые будут работать над «деоккупацией» полуострова, будут действовать не только на территории Украины, но и в ряде других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что свое участие в саммите подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. Зеленский добавил, что некоторые страны не смогут принять участие в «Крымской платформе» из-за давления России.

Ранее российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве, и игнорировать его. Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.