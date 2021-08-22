Захарова предупредила о выводах России после «Крымской платформы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Газете.ру», что Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита «Крымской платформы», который пройдет на Украине 23 августа.

Она подчеркнула, что российские власти сделают соответствующие выводы после форума. По мнению Захаровой, представителям стран Запада следовало приехать на полуостров, вместо того, чтобы участвовать в саммите. Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно приглашала их своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное, не опосредованное впечатление.

Как они будут объяснять своим гражданам, почему разговаривая о Крыме, находясь рядом с ним, отложив массу государственных дел, они так и не заехали, не посмотрели, не составили собственного впечатления, не пообщались с людьми? Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Политизированный подход

Российский дипломат также обратила внимание на то, что Киев не собирается слушать и давать слово самим крымчанам: активистов и политиков, которые живут и создают современный Крым, украинские власти не только не приглашают, но и делают все, чтобы те не имели возможности выразить свою позицию на международных площадках.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что форум будет заточен на информационно-политическую составляющую. Дипломат также обвинила Запад в лицемерии. Страны утверждают, что тема Крыма им не безразлична, но в то же время вводят нелегитимные санкции, касающиеся жизни людей, отметила она. В частности, она напомнила, как страны ЕС не пускали крымчан в свои страны, отказывая им в визах.

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Шабаш без здравого смысла

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на саммите планируется выделить четыре панели. Их темы сформулированы следующим образом: «непризнание попытки аннексии Крыма», «милитаризация Азово-Черноморского региона», «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие», «восстановление прав крымскотатарского народа». Он также добавил, что по итогам мероприятия будет принята декларация, к которой смогут присоединиться все желающие страны.

Российские эксперты и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите и игнорировать его. Глава МИД России Сергей Лавров назвал данный форум шабашем, на котором Запад «будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». На это Кулеба привел цитату лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. «"Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей», — заявил украинский дипломат. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии здравого смысла в «Крымской платформе». По его словам, непонятно, чем собираются заниматься страны на данном форуме.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.