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Киселев назвал «бродячим цирком» проекты Украины по возвращению Крыма

Дмитрий Киселев назвал попытки украинских властей вернуть Крым «бродячим цирком»
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Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Киселев назвал попытки Украины вернуть Крым «бродячим цирком». Его слова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге», — заявил Киселев. Он выразил мнение, что за проектом «Крымская платформа» стоит разведка Великобритании, а США и НАТО обязательно к нему присоединятся. «Наверное, еще кого-то наберут», — добавил он.

В свою очередь, украинские власти не развивали полуостров, подчеркнул Киселев. По его мнению, они не делали этого, так как не верили, что Крым останется в составе Украины. «Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно», — заключил телеведущий.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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