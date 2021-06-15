Киселев назвал главную сложность общения Путина с Байденом

Журналист, ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев порассуждал о том, в чем заключается сложность общения с такими людьми, как президент США Джо Байден. О том, какие трудности могут возникнуть у российского лидера Владимира Путина в диалоге с Байденом, Киселев написал в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, такие люди, как президент США, «не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость» — в этом и заключается главная сложность разговора с ними. «Он явно хочет высказываться ярко и пытается казаться энергичным, но возникает ощущение какой-то хронической путаницы», — написал журналист о Байдене и назвал его «трудным пассажиром».

Киселев добавил, что не завидует Путину, которому предстоит встретиться с американским лидером. Он также подчеркнул, что считает поведение российского президента «максимально искренним», а его высказывания — «ясными и четкими».

«Контраст!» — заключил телеведущий. В подтверждение своих слов Киселев прикрепил видео, на котором Байден несколько раз запнулся во время общения с журналистами.

16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится встреча Байдена и Путина. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.