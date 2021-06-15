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Глава Генштаба ВС России примет участие в переговорах Путина с Байденом

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В состав российской делегации на саммите США и РФ в Женеве войдет глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В переговорах также примут участие сам Ушаков, посол России Анатолий Антонов, глава МИД РФ Сергей Лавров, его заместитель Сергей Рябков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кроме того, для обсуждения различных вопросов по региональной проблематике также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев», — добавил Ушаков.

Ранее помощник президента назвал темы переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По его информации, главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, темы изменения климата, проблемы Арктики и другие вопросы.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Политики впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

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