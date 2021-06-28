Киселев раскритиковал выступившего против вакцинации Бероева

Телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселев в эфире информационной программы «Вести недели» раскритиковал актера Егора Бероева за выступлении против принудительной вакцинации и недопустимости дискриминации россиян, не сделавших прививку от коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Артист Егор Бероев отличился. Этот как раз тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Бероев решил сыграть роль антипрививочника, жертвы режима», — отметил ведущий.

По словам Киселева, артист лично написал текст для выступления, поэтому речь «получилась смешной в плохом смысле — когда актер с пафосом играет трагедию, а смотреть неловко».

Также ведущий добавил, что Бероев «сам ставил роль и сам подбирал реквизит в виде шестиконечной звезды». Киселев посчитал, что Бероев «плел что-то неуместное про борьбу советского народа с фашизмом».

«Антипрививочники готовы отправлять людей на смерть, им плевать на страну, им плевать на мир. Как и самому Бероеву» — подчеркнул ведущий. Киселев заключил, что Бероеву «лучше продолжать играть написанные роли, слушаться умных режиссеров и не соваться на общественную сцену, подвергая себя большому риску».

Ранее российский актер и телеведущий Оскар Кучера порассуждал на тему прививок от коронавируса. Он также поддержал своего коллегу Бероева. Артист уточнил, что не считает себя антипрививочником или ковид-диссидентом, но выступает против вакцинации под угрозой потери работы.

Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.