В России призвали зарубежных коллег игнорировать «Крымскую платформу»

Российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, и игнорировать его. Они подписали соответствующее обращение, копия которого попала в распоряжении РИА Новости.

Среди подписавших письмо оказались сенатор Алексей Пушков, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Алексей Громыко, и другие эксперты, в том числе политологи и экономисты.

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В тексте говорится, что саммит направлен на разжигание «враждебности в отношении России», а также ведет к конфронтации и конфликту в Черноморско-Азовском регионе. «В этой связи мы обращаемся к своим зарубежным коллегам, ко всем, у кого есть право и возможность влиять на принятие ответственных решений в своих странах и в международных организациях, с предложением активно содействовать восстановлению конструктивных отношений с Россией. Мы призываем не принимать участия в провокационных политических мероприятиях, которые делают наш мир еще более хрупким и нестабильным», — уточняется в обращении.

Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией, а российский статус Крыма закреплен в Конституции России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию принять участие в саммите проекта «Крымская платформа». Он пояснил, что тема переговоров будет одна — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории». Позже Кулеба опроверг свои же слова, заявив, что Киев не приглашал представителей России к участию в саммите, но готов к диалогу о Крыме.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.