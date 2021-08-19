В Совфеде назвали Зеленского лжецом и глупцом

Крымчане всегда считали себя русскими. Даже соцопросы, проводившиеся до 2014 года, показывали, что жители полуострова не хотят быть частью Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор Совета Федерации от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков. Он также добавил, что, когда полуостров принадлежал Украине, жизнь там практически остановилась.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. По словам Зеленского, Россия давно «информационно работала» с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — заявил президент.

Либо лжец, либо дурак

«О Зеленском, который уже полтора-два месяца делает подобные заявления, крымчанин может судить либо как о глупце, либо как о лжеце, — считает Цеков. — Если он знает истинное положение дел — лжец, если не знает — глупый человек, которого дезинформирует его окружение. Когда мы были на Украине, жизнь как будто остановилась. Даже не остановилась, а скатилась в обратном направлении — все, что было построено во времена СССР, постепенно разрушалось. Зато сейчас жизнь кипит, идет очень активная деятельность, потрясающие изменения, о которых раньше мы не могли и мечтать. Но, конечно, в 2014 году никто особо не думал об экономических выгодах, все просто возвращались на родину».

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По словам сенатора, тогда многие понимали, что надо срочно бежать от разворачивающейся катастрофы в виде националистической власти Украины, что было особенно важно потому, что крымчане всегда считали себя русскими. Цеков напомнил, что об этом свидетельствовали даже данные соцопросов, где 2/3 населения говорили, что полуострову было бы лучше, стань он частью России.

«О том же свидетельствует и перепись на Украине, проведенная в 2001 году, — добавил сенатор. — Тогда 60 процентов граждан страны посчитали себя русскими. А большинство тех, кто назвался украинцами, сделали это потому что жителями этой страны были их родители. Но все равно это русско-культурные люди».

Пропаганда со стороны правительства Украины в общем и президента Зеленского в частности, как считает собеседник «Ленты.ру», на настроения населения никак не влияет, скорее, напротив, вызывает смех.

«Мы просто смотрим на все это и смеемся. Ну вот вообще ни на что эти заявления не влияют. Россия никогда не откажется от Крыма, а Крым — от России. Мы воссоединились навечно», — заключил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, увеличилось до 45 стран и международных организаций.