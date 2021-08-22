Зеленский обвинил европейских лидеров в страхе перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание лидеров европейских государств участвовать в «Крымской платформе» тем, что они якобы боятся Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу «Украина».
По словам украинского президента, многие лидеры стран Запада сочувствуют Украине и поддерживают ее, но при этом боятся Россию. По его мнению, именно из-за этого «страха» они отказались присутствовать на форуме, отправив вместо себя представителей отдельных ведомств и министерств.
«На "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — заявил Зеленский.
Ранее российские эксперты, политологи и парламентарии призвали зарубежных коллег не принимать участие в саммите проекта «Крымская платформа», который пройдет в Киеве, и игнорировать его. Подписавшие обращение заявили, что в 2014 году население Крыма на референдуме легитимно сделало свой выбор в пользу воссоединения с Россией.
Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году.