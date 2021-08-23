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Названы причины блокировки украинского издания «Страна.ua»

Главред «Страна.ua» Гужва назвал причиной блокировки портала личную «обиду» Зеленского
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Фото: страница Игоря Гужвы в Facebook

Украинское издание «Страна.ua» попало под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики и было заблокировано из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни президента Владимира Зеленского. Об этом в своей колонке на портале рассказал главред Игорь Гужва.

По его словам, «Страна.ua» входила в тройку крупнейших по охвату пользователей украинских интернет-ресурсов. Издание активно критиковало политику руководства республики, в том числе по вопросам дерусификации, отношений с Россией и внешнего управления. «Еще с весны началась артподготовка — то там, то здесь начали размещаться статьи о том, что "Страна" — крупнейший сайт, который ведет "пророссийскую пропаганду", а потому опасный», — написал Гужва.

Ключевой же причиной санкций против портала главред назвал личную «обиду» Зеленского. Он объяснил, что журналисты ресурса заняли жесткую позицию в отношении главы государства сразу после его прихода к власти. Сейчас же политические позиции президента ослабли, а потому он решился на зачистку неугодных политиков и СМИ.

«У Зеленского готовят дальнейшую зачистку оппозиции, а также последних самостоятельных фигур во власти вроде спикера [Верховной Рады Дмитрия] Разумкова. Речь идет о попытке установления единоличной, не ограниченной ничем, власти Зеленского», — отметил главный редактор.

Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и лично Игоря Гужвы в субботу, 21 августа. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. В воскресенье, 22 августа, Зеленский также ввел санкции против 12 российских компаний. В частности, были заблокированы веб-сайты «Ростелекома» и изданий «Московский комсомолец», «Версия».

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