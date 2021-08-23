Главред «Московского комсомольца» оценил блокировку издания на Украине

Главный редактор издания «Московский комсомолец» Павел Гусев назвал блокировку газеты на Украине «признаком уважения». Он оценил санкции против российских СМИ в разговоре с журналистом РИА Новости.

По словам Гусева, редакция издания не может понять, «что устраивает комик-президент в отношении российских СМИ». Он пообещал разобраться с запретом и выразил уверенность в том, что читатели «Московского комсомольца» смогут найти технологическую возможность обойти украинскую блокировку.

«Будем разбираться, пока мы еще сами немножко удивлены всем этим происходящим. Значит, уважают, если запрещают», — отметил главред.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о блокировке доступа к сайтам нескольких российских компаний. В список вошли страницы «Ростелекома», изданий «Московский комсомолец», «Версия» и еще девяти отечественных фирм.