Главреда Baza оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Baza Никиту Могутина на 180 тысяч рублей за участие в «несанкционированном мероприятии», которое прошло 21 апреля. Об этом сообщает издание в своем Telegram-канале.

По данным Baza, во время заседания судья отказался вызвать свидетелей, способных доказать, что Могутин не участвовал в митинге, а работал на нем в качестве журналиста. Кроме того, судья не вызвал полицейских, которые проходили в качестве свидетелей по делу.

Могутин в своем Telegram-канале заявил, что в деле было допущено «невероятное количество нарушений». «Практически каждая бумажка — а их аж 75 штук — составлена с нарушениями, даже адрес мой указан 12-летней давности», — написал он.

Адвокат главреда Baza Алексей Михальчик сообщил, что в ближайшее время решение столичного суда будет обжаловано. Издание настаивает на том, что Могутин работал на акции протеста в качестве журналиста.

Могутина задержали в ночь на 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов остановили его автомобиль и заявили, что он проходит по ориентировке. Журналиста доставили в ОВД «Китай-город» и отпустили через час. На следующий день Могутин узнал, что его обвиняют в участии в несанкционированной акции, которая прошла в Москве 21 апреля.