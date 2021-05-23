Главреда Baza задержали в Москве

Главный редактор Baza Никита Могутин был задержан в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

По сведениям канала, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль журналиста и заявили ему, что он проходит по ориентировке. После этого Могутин был доставлен в ОВД «Китай-город». Причины задержания пока остаются неизвестными.

27 февраля сообщалось о задержании журналистки Baza Мяйле Мачюлите. По словам Мачюлите, ее задержали сотрудники ФСБ и МВД. Следователи допрашивали ее по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении другого лица. Уточнялось, что допрос на протяжении семи часов проводили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Петербургу. На время допроса у Мачюлите изъяли мобильный телефон.