Главред «Важных историй» стал свидетелем по уголовному делу

Главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин проходит свидетелем по уголовному делу о неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Ставицкую.

Юрист рассказала, что в квартире Анина прошел обыск. На допросе журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников.

Адвокат главного редактора добавила, что в понедельник, 12 апреля, Анину вновь предстоит допрос в Следственном комитете.