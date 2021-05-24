Главреда Baza отпустили из полиции

Главного редактора Baza Никиту Могутина отпустили из ОВД «Китай-город». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, он провел в отделении около часа и «вышел под бой Курантов». Журналист пошутил, что за проведенное там время он «научился делать шахматы из хлеба и заваривать отличный чифирь».

Могутина отпустили под обязательство явиться в полицию в понедельник. Тогда же ему обещали объяснить, по какой причине он или его машина оказались в розыске. Однако, предполагает Baza, его могли задержать за освещение апрельской несанкционированной акции протеста в Москве.

Главреда Baza задержали в ночь на понедельник. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль журналиста и заявили ему, что он проходит по ориентировке