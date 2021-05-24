Главред Baza назвал причину своего задержания

Главный редактор Baza Никита Могутин рассказал о задержании. В своем Telegram-канале он раскрыл подробности произошедшего и назвал причину, по которой его доставили в ОВД.

По словам Могутина, его остановили, когда он ехал на автомобиле по центру Москвы. Полицейские сообщили главреду Baza, что его машина находится в розыске и что его нужно доставить в ОВД, куда они и отправились на автомобиле журналиста в сопровождении машины ГИБДД. Могутин добавил, что сотрудники полиции во время поездки были «очень милы».

«Прошло около часа или больше — после чего, даже не дождавшись документов, меня проводили в кабинет на втором этаже, дали обязательство о явке на сегодня и отпустили со словами, что не знают, что это было», — рассказал Могутин. При этом он узнал, что его автомобиль действительно проходил по ориентировкам как угнанный.

На следующий день в ОВД он выяснил, что его обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля. Главреду Baza показали видео с его участием и попросили показать «митинговые» документы, которые бы подтверждали, что он находился на акции как журналист. Однако у Могутина, которого днем ранее обвиняли в угоне автомобиля, их с собой не оказалось. В ответ на это сотрудники ОВД, по его словам, посмеялись.

Главреда Baza задержали в ночь на понедельник. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль журналиста и заявили ему, что он проходит по ориентировке. Могутина доставили в ОВД «Китай-город» и отпустили спустя час.