В России оценили действия московского офиса Google при визите судебных приставов

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России (ОП) Вадим Виноградов оценил решение московского офиса Google, сотрудники которого отказались принимать претензию российского суда. В разговоре «Лентой.ру» Виноградов предположил, что конфликт с отечественным правосудием и действия компании при визите судебных приставов может повредить финансовым показателям IT-гиганта.

Виноградов начал с того, что все иностранные компании, которые работают на территории России, обязаны соблюдать национальное законодательство, выполнять судебные решения и уважать интересы российских граждан и бизнеса. Однако ситуация, при которой IT-гигант отдает приоритет законодательству другой страны, «сомнительна и вряд ли соответствует интересам граждан и отечественного бизнеса», посчитал специалист.

«Иностранные IT-компании всегда болезненно воспринимают попытки властей заставить их соблюдать национальное законодательство и судебные решения. Однако Google, как и другие частные иностранные технологические компании, получающие прибыль с российского рынка, руководствуется в первую очередь собственными финансовыми показателями, которым может повредить конфликт с российским правосудием», — сказал Виноградов.

Представитель ОП уточнил, что визит судебных приставов в офис корпорации свидетельствует о важности закона «о приземлении», который должен вступить в силу 1 января 2022 года. Эта инициатива обязывает IT-гигантов открывать на территории России официальные представительства.

«Можно с уверенностью сказать, что после появления таких полномочных представительств подобные случаи будут исключены», — подытожил собеседник «Ленты.ру». Схожей точки зрения придерживается и член ОП, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин. Эксперт также назвал закон «о приземлении» необходимым для того, чтобы зарубежные интернет-корпорации начали выполнять российское законодательство.

«Россия должна защищать своих граждан и компании от произвола иностранных IT-корпораций и требовать от них беспрекословного исполнения существующих законодательных норм. Эта практика нормальна для всего демократического мира», — прокомментировал ситуацию Заварзин.

13 сентября в российский офис Google пришли судебные приставы, чтобы взыскать штрафы, выписанные компании за нарушения российских законов. В офисе компании они обнаружили только одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокату, который сообщил приставам, что те ошиблись. По словам правозащитника, в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая находится в США.