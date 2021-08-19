В России посчитали «приземление» IT-гигантов частью мировой тенденции

Директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко оценил перспективы российского закона о «приземлении» IT-гигантов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал эту инициативу частью мировой тенденции, перечислил ее плюсы и рассказал о зарубежных практиках по борьбе с распространением запрещенного контента в интернете.

По словам Глущенко, сегодня не существует эффективных механизмов разрешения споров между государством и глобальными цифровыми платформами. Именно поэтому регулирование деятельности транснациональных IT-компаний стало актуальной проблемой для многих стран. Эксперт добавил, что государствам приходится не только бороться с распространением противоправного контента, но и отстаивать собственные цифровые суверенитеты.

«"Приземление" глобальных цифровых платформ — это тоже часть мировой тенденции, поскольку это создает условия как для обеспечения выполнения платформами национального законодательства, так и для выстраивания с ними равноправных отношений», — заявил Глущенко. Он добавил, что в разных странах мира для работы с IT-гигантами используют два основных подхода: либо открытие офиса или представительства, взаимодействие с локальными компаниями через представителей, имеющих агентские полномочия. Подобные законы уже действуют в Австрии, Германии, Италии, Турции и Франции.

Глущенко также оценил, насколько реализация инициативы «о приземлении» иностранных IT-компаний в России повлияет на соблюдение ими отечественного законодательства. Директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации считает, что грядущий проект окажется полезным не только для государства, но и для самого зарубежного бигтеха.

«Как известно, российский рынок является важным направлением для иностранных цифровых платформ, и соблюдение наших законов — это не только необходимое условие для продолжения работы в России, но и признак хорошего тона и высокой деловой репутации, а также возможности для развития и успешного ведения бизнеса. Как показывает опыт таких стран, как Австралия и Турция, IT-компании готовы следовать требованиям официальных властей ради сохранения коммерческой выгоды. Прибыль лишней не бывает», — заключил опрошенный «Лентой.ру» эксперт.

В середине августа Факультет права национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» подготовили доклад, в котором рассказали об усилении регулирования цифровой среды в мире. Они отметили появление нового тренда на постепенный перенос норм традиционного права в цифровую среду.

Президент России Владимир Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в стране 1 июля. Согласно новому проекту, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше полумиллиона пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.