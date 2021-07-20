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Иностранным IT-компаниям без представительства в России перекроют платежи

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных IT-компаний открывать представительства в России. Проект постановления размещен на официальном портале правовой информации. .

Согласно проекту, компании-нарушители будут попадать в два разных списка, ведением которых займется Роскомнадзор. В первый войдут компании, которые не исполнили закон об открытии представительств. Банки будут перекрывать им все платежи.

Второй будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг, которые принимают платежи компаний из первого списка. Если такая компания не устранит нарушение в течение 30 дней, ее будет ждать блокировка.

Списки Роскомнадзора будут находиться в открытом доступе. В случае если компания выполнит требования законодательства, в течение трех дней ее исключат из перечня.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.

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