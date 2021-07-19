В правительстве назвали сроки запуска сети 5G в городах-миллионниках

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сроки запуска сети 5G в российских городах-миллионниках. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводилось в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

По его словам, в городах с населением больше миллиона человек сеть нового поколения появится уже через три года. Заместитель председателя правительства отметил, что функционировать она будет на отечественном оборудовании. Госкорпорация «Ростех» активно работает над выполнением данной задачи, добавил он.

Ранее директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко объявил, что первые пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году. По словам Боровко, сейчас идет поиск отечественных компаний, которые будут разрабатывать элементы связи: базовые станции, технологическое ядро комплекса, цифровые платформы и другое.

