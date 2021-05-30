«Ростех» назвал дату запуска первых зон 5G

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко объявил, что первые пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году. Такую дату он назвал в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», передает ТАСС.

По словам Боровко, сейчас идет поиск отечественных компаний, которые будут разрабатывать элементы связи: базовые станции, технологическое ядро комплекса, цифровые платформы и другое.

«Думаю, в 2023 году пилотные зоны [5G] уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией. Мы не говорим, что у нас не будет иностранных комплектующих, это невозможно, это утопия. Наша главная задача — обеспечить управляемость, защищенность и реализуемость именно комплексного решения», — сказал Боровко.

По его словам, осталось определиться с финансированием и создать команду компаний, которые будут заниматься разработками.

В марте стало известно о старте первой российской сети 5G. Ее запустил для своих абонентов оператор МТС. Первая пользовательская сеть стандарта пятого поколения функционирует на частоте 4,9 гигагерц. Покрытие сети работает в 14 популярных местах столицы. По словам представителя оператора, абоненты МТС, имеющие совместимые с 5G устройства, смогут подключиться к безлимитному интернету. Оператор обещает скорости передачи данных до 1,5 гигабит в секунду с минимальными задержками.

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