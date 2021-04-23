Боня испугалась «психушки» после заявлений о вышках 5G

Известная телеведущая Виктория Боня заявила, что поменяла свое мнение о вышках 5G и испугалась отправиться в психбольницу из-за своих слов. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала YesNoYes.

«Меня после этих слов в психушку отправят. Раньше говорили, что у меня шизофрения, а сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жестко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. (...) И подумала: может быть, Билл Гейтс прав?» — задалась вопросом бывшая участница «Дома 2».

Боня добавила, что весь мир нужно посадить на вышки, чтобы просматривать, что люди ели, заказывали, где находились. Она отметила, что именно поэтому поменяла свое мнение на тему сетей 5G и подчеркнула, что основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс — продуманный и системный человек, который строит далеко идущие планы.

По словам телеведущей, есть видео, в котором он говорит о необходимости сокращать население. «Он там говорил, мол, если будем молодцами и сделаем правильные прививки, то сможем сократить количество людей. Получается, говорит он, а дура — я», — заключила звезда «Дома 2».

Ранее Виктория Боня заявила, что принц Филипп мог умереть еще год назад. Телеведущая пояснила, что слышала подобные сообщения от пожилых людей в Монако во время их бесед между собой.

В 2020 году Боня активно распространяла конспирологическую теорию о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В одной из публикаций она подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». После этих публикаций телеведущая стала объектом насмешек.