Доступ в дома россиян захотели упростить для внедрения 5G

План по стимулированию инвестиционной активности российских сотовых операторов, разработанный рабочей группой по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика», предусматривает упрощение доступа операторов в многоквартирные жилые дома и использование ими общедомового имущества. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

План одобрен, в ближайшее время его представят на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщили в ведомстве. Один из его пунктов подразумевает, что сотовым компаниям будет упрощен доступ в жилые дома. В настоящее время подключить абонентов к интернету в многоквартирных домах зачастую невозможно из-за сопротивления управляющих компаний (УК), отметили в Минцифры.

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УК ограничивают доступ в здания, порой просто отключают оборудование, так как хотят брать с операторов плату. Это снижает оперативность подключения к интернету пользователей, заявил представитель одной из компаний связи. Поборы за доступ к крышам, подвалам и другой инфраструктуре могут достигать 3 процентов от выручки операторов. При этом формальное решение о предоставлении операторам доступа в жилой дом должно приниматься общим собрании собственником помещений. Но на практике голосования по этому вопросу не проводятся.

С точки зрения фиксированных провайдеров, упрощение доступа в жилые дома — отчасти запоздалая мера, заявил изданию глава агентства Telecom Daily Денис Кусков. Куда важнее, по его мнению, либерализация доступа для операторов сотовой связи 5G, массовое внедрение которой в городах-миллионниках намечено на 2024 год. Базовые станции 5G надо будет устанавливать значительно чаще, чем оборудование предыдущих поколений, и использования крыш домов для этого не избежать, подчеркнул эксперт.

Ранее спецпредставитель президента России в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что стандарт связи 6G появится не ранее, чем через десять лет. Разработка стандарта активно ведется как в мире в целом, так и в России в частности, отметил эксперт.

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