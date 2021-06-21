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Песков назвал сроки появления 6G в России

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Стандарт связи 6G появится не ранее, чем через 10 лет. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента России в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Разработка стандарта 6G активно ведется как в мире в целом, так и в России в частности. При этом Песков уверен, что сети мобильной связи шестого поколения навряд ли появятся в ближайшие пять лет. «Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году — это крайне маловероятно», — заметил эксперт. Песков также назвал сроки появления 6G в России. По его словам, это возможно в течение ближайшего десятилетия.

«У нас есть вера в науку — как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID — гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно», — заявил Песков. Он отметил, что на этой вере основаны и различные прогнозы относительно стандарта связи следующего поколения.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков назвал отличия 6G от 5G: «Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее — сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G — нет». По мнению специалиста, новый стандарт работает на иных физических принципах.

Также Песков заметил, что беспилотные автомобили будут свободно ездить по дорогам через пять-десять лет, когда технологии станут по-настоящему неуязвимы к взломам. «Запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно», — подытожил эксперт.

В начале лета ученые Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий предсказали, что шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году. При этом специалисты заявили, что строить смелые прогнозы о 6G в условиях отсутствия 5G в России пока что преждевременно.

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