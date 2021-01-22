Раскрыты пределы 6G

С появлением 6G начнется эра терабитной экономики. Об этом сообщается в отчете исследовательского агентства Counterpoint Research.

В раскрытом документе специалисты агентства перечислили основные особенности связи шестого поколения. Важнейшим отличием 6G будет переход от гигагерцового к терагерцовому диапазону — аналогично тому, как с приходом 5G был осуществлен переход от мегагерц к гигагерцам. Сообщается, что диапазон спектра 6G составляет от 300 гигагерц до трех терагерц. Он обеспечит терабитную пропускную способность, исчисляемые микросекундами задержки и «невиданные ранее» возможности передачи информации.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

По прогнозу CR, с наступлением эры 5G появятся новые способы взаимодействия между людьми, например, посредством трехмерных голограмм. Данные способы связи требуют предельной пропускной способности канала. Также эксперты предсказали появление цифровых двойников, которые будут взаимодействовать с физическим миром посредством дополненной реальности и искусственного интеллекта.

В компании считают, что 6G потребует развертывания сложной инфраструктуры. В частности, для работающих в терагерцовом диапазоне устройств для связи необходимы каналы прямой видимости и более высокая энергоэффективность. По оценке Counterpoint Research, лидерами рынка связи останутся Ericsson, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE, InterDigital и другие компании. Производством оборудования займутся Samsung, Qualcomm, LG и Apple.

«6G даст толчок к развитию терабитной экономики. Исследователям и промышленности придется много работать над внедрением инноваций», — говорится в отчете. По оценке специалистов, начало испытаний связи шестого поколения состоится в 2028 году.

Летом стало известно, что власти Южной Кореи намерены запустить пилотный проект связи шестого поколения в 2026 году. После тестирования 6G корейские специалисты объявят о старте проекта по модернизации текущей сетевой инфраструктуры государства.