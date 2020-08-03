В Минпромторге рассказали о разработке 6G в России

Россия рассматривает возможность внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, хотя планы по разработке 6G и существуют, они пока на начальном этапе. Мантуров объяснил, что на данный момент речь идет о научно-исследовательских работах.

Глава ведомства при этом отметил, что по сети 5G имеется полное понимание, и российским компаниям понадобится от года до трех лет для создания отечественных решений в этой области. Он добавил, что на данный момент в Минпромторге ожидают решения Минкомсвязи для запуска инвестиционных проектов, связанных с данной технологией.

Ранее аналитики Samsung предсказали, что массовый запуск связи шестого поколения состоится в 2030 году. По прогнозу корейской компании, завершение разработки стандарта 6G и начало его коммерциализации может произойти в 2028 году. Международный союз электросвязи (МСЭ) будет определять технические стандарты связи шестого поколения уже в 2021 году.