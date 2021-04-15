Раскрыты сроки запуска 6G

Внедрение стандарта связи шестого поколения произойдет в течение ближайших десяти лет. Об этом заявил топ-менеджер Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun), сообщает китайское издание MyDrivers.

Во время выступления на мероприятии Huawei Global Analyst Чжицзюнь раскрыл сроки запуска 6G. По его словам, это произойдет практически сразу после 2030 года. Компания уже изучает новый стандарт, планирует будущее оборудование и рассматривает возможности для его использования. Сюй Чжицзюнь пообещал, что в скором времени Huawei опубликует технический документ с анализом перспектив нового стандарта.

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Журналисты также ссылаются на сотрудника научного отдела компании доктора Чжу Пейина (Dr. Zhu Peiying), который полагает, что через десять лет искусственный интеллект будет более распределенным, чем централизованным, что несомненно отразится на цифровой жизни людей.

Топ-менеджеры Huawei отметили, что переход к 6G не окажется моментальным. По актуальной статистике, большая часть китайских абонентов до сих пор пользуется сетью 4G. Количество подключенных к 5G абонентов трех крупнейших операторов Китая едва превышает 300 миллионов. В заключении говорится, что связь шестого поколения благодаря своей скорости и минимальной задержке сигнала позволит максимально объединить реальные и цифровой миры.

В феврале стало известно, что Apple начала поиск инженеров для изучения 6G. «У вас будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple», — говорится в описании вакансии. Аналитики Bloomberg считают, что развертывание сетей шестого поколения начнется не раньше 2030 года.