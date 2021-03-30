Россияне приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и сожгли ее

В поселке Мизур Алагирского района Северной Осетии неизвестные подожгли станцию мобильной связи, так как приняли ее за вышку 5G. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

«Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл и на технологическое развитие Республики Северная Осетия — Алания», — написал он.

По словам российского чиновника, случившееся является актом терроризма против прогресса и новых технологий, которые делают жизнь удобнее. Он уточнил, что сетей 5G в республике пока нет и в ближайшие годы не будет.

«Ситуация может выйти из-под контроля. Но разве кучка необразованных фанатиков, которые в своей пещерной картине мира не желают слушать никакие доводы и аргументы, у них заранее есть ответы на все вопросы, разве они сильнее прогресса, разума и блага для сотен тысяч здравомыслящих людей?» — написал Салбиев. Он попросил подключиться всех к защите интересов республики и новых возможностей, чтобы не потерять их в ближайшем будущем.

В октябре 2020 года жители подмосковной Ивантеевки вышли на борьбу с вышкой 5G, которую сотовая компания планировала установить возле жилого дома. Местная жительница рассказала, что ее и соседей не устраивает, что вышка станет излучать электромагнитные волны в сторону их дома.

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али в августе того же года заверил, что технология 5G не отразится на здоровье россиян. По его словам, о вредном воздействии сетей 5G говорить рано, поскольку они еще не вошли в промышленную эксплуатацию, и все рассуждения по этому поводу носят предположительный характер.