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Названа реальная опасность 5G для людей

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Эксперты в авиационной отрасли назвали реальную опасность сетей связи 5G, которая может привести к многочисленным летальным исходам. Об этом сообщает The Sun.

Так, согласно данным Радиотехнической комиссии по аэронавтике (RTCA), которая консультирует Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в США, работа вышек 5G на определенной частоте может создавать помехи для радарных высотомеров лайнеров, которые используют частоту от 4,2 до 4,4 ГГц.

Как говорится в отчете RTCA, это может повлиять на авиацию как в США, так и во всем мире, и привести к потенциальным авиакатастрофам с множеством смертельных случаев.

«Тщательный анализ рисков, связанных с вмешательством и влиянием 5G на безопасность авиации имеет жизненно важное значение. Необходимы гарантии того, что критически необходимые для безопасности авиационные системы будут защищены», — высказался глава RTCA Терри Маквенес (Terry McVenes).

Он призвал прислушаться к выводам комиссии и провести дополнительные исследования о воздействии 5G на авиационный транспорт.

В октябре жители подмосковной Ивантеевки вышли на борьбу с вышкой 5G, которую сотовая компания собралась установить возле жилого дома. По мнению горожан, своим излучением она может изменять ДНК и «полностью пробивать стену». Жильцы забили тревогу и начали организовывать дежурства.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что технология 5G не отразится на здоровье россиян. Данных, что они влияют на генетический код, у ученых нет.

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