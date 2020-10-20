Жители Подмосковья вышли на борьбу с «влияющей на ДНК» вышкой 5G

Жители подмосковной Ивантеевки вышли на борьбу с вышкой 5G, которую сотовая компания собралась установить возле жилого дома. По мнению горожан, своим излучением она может изменять ДНК, сообщает Telegram-канал Mash.

Оператор инфраструктуры для компаний связи через суд добился разрешения на установку оборудования в жилом районе. В декабре 2019 года начали устанавливать столб и заливать фундамент. Потом жильцы узнали, что именно будет на нем установлено, и забили тревогу, а также начали организовывать дежурства.

Местная жительница Екатерина рассказала каналу, что ее и соседей не устраивает, что вышка станет излучать электромагнитные волны в сторону дома. «Они [вышки] дают сильнейшее излучение, которое влияет на ДНК человека», — утверждает женщина.

Другая собеседница Виктория считает, что лучи от установки будут «полностью пробивать стену».

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али говорил, что технология 5G не отразится на здоровье россиян. Данных, что они влияют на генетический код, у ученых нет.