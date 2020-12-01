Россияне испугались вышки 4G и перекрыли дорогу

В городе Чкаловске Нижегородской области местные жители испугались грядущей установки вышки 4G и перекрыли дорогу, закрыв путь монтажной бригаде с помощью автомобилей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Примечательно, что речь даже не идет о скандальных вышках 5G — в данном случае один из российских мобильных операторов хотел установить оборудование для 4G. Вышка расположена в 25 метрах от жилых домов.

Однако местные жители посчитали конструкцию опасной для здоровья и решили на общем собрании дать монтажникам отпор. Для этого горожане поставили свои машины так, чтобы бригада не смогла добраться до вышки. Теперь люди контролируют территорию, чтобы никто не посмел начать работы.

Ранее активисты из подмосковной Ивантеевки начали борьбу с вышкой 5G, которую сотовая компания хотела установить возле жилого дома. По словам россиян, излучение негативно влияет на их ДНК.

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