Захвативший монастырь священник предупредил о боевой тревоге «Небесный град»

Бывший схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь, предупредил о боевой тревоге под названием «Небесный град». Так опальный священник отреагировал на просьбу Екатеринбургской епархии покинуть обитель, запись выступления опубликована на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучего.

«В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога», — заверил он.

По его словам, земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью епархии, а все документы на здания находятся у частных лиц.

24 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Сергия сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов. Причиной стали ролики с проповедями Сергия, в которых он, в частности, заявлял о создании «электронного концлагеря сатаны» и осуждал закрытие храмов в период пандемии.

22 июля Сергий обратился к россиянам, впервые призвав к агрессивным действиям. В частности, он заявил, что его сторонники должны объявить войну вышкам 5G, которые якобы негативно влияют здоровье.