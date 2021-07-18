В Госдуме оценили игнорирование YouTube требований Роскомнадзора

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский оценил игнорирование видеохостингом YouTube требований Роскомнадзора об удалении фейков. Его слова приводит RT.
По мнению депутата, принятый 1 июля закон «о приземлении» IT-гигантов, который обяжет владельцев интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года, поможет бороться с подобными проблемами. Парламентарий отметил, что это является основополагающим условием для формирования диалога с представительствами.
«К сожалению, без них констатируем такие вот факты вопиющего нарушения наших законов. Карательные меры воздействия мы можем применить, но очень хотелось бы, чтобы те сервисы, которыми привыкли пользоваться наши граждане, относились с большим уважением к своим пользователям и к законам той страны, на которую осуществляют деятельность», — подчеркнул Боярский.
Депутат заключил, что Роскомнадзор «абсолютно правильно» указывает на недопустимость игнорирования его требований. Он выразил надежду, что инструменты для принуждения к их выполнению станут более цивилизованными после появления представительств.
Ранее Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять блокировку с ролика на канале члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, направив соответствующее письмо в Google.
В ведомстве также заявили, что YouTube игнорирует требования и не удаляет видео, запрещенные российскими законами. Федеральная служба направила компании Google LLC более 24 тысяч сообщений с требованиями удалить запрещенный контент, опубликованный на видеохостинге. Сейчас порядка пяти тысяч запрещенных материалов до сих пор не удалены.