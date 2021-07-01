Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в России

Президент России Владимир Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов. Принятый проект обязывает зарубежные технологические корпорации открывать в стране официальные представительства или филиалы. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года. Эти представительства должны будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний». Вместе с тем документ предусматривает меры наказаний за отказ исполнять российское законодательство, включая возможность частичной или полной блокировки ресурса.

В документе указан предварительный перечень из 20 онлайн-платформ, которых в скором времени могут обязать открыть филиалы в стране. В список входят соцсети Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, видеохостинги YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, Cloudfire и GoDaddy, онлайн-магазины AliExpress, Ikea, Iherb и энциклопедия «Википедия».

17 июня Госдума приняла закон о «приземлении» IT-гигантов в третьем чтении. Авторы проекта считают, что нововведение позволит обеспечить равные условия исполнения отечественных законов между российскими и зарубежными игроками.