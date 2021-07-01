Закон «о приземлении» IT-гигантов назвали частью мировой тенденции

Участники круглого стола, организованного Общественной палатой, обсудили принятие в России закона «о приземлении» иностранных IT-гигантов. В дискуссии приняли участие общественники, законодатели и отраслевые эксперты. Все они пришли к выводу, что принятие законопроекта положительно скажется на российском рынке.

Исполнительный директор Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) Валентин Смоляков позитивно оценил законодательную инициативу. По его мнению, важно, чтобы все игроки рынка работали по одним и тем же правилам. «Мы рассчитываем, что с принятием закона "о приземлении" нам будет удаваться сохранять баланс и равенство правоприменения для всех участников рынка. Это поможет развивать и вопросы саморегулирования», — пояснил эксперт.

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Участники дискуссии уделили отдельное внимание тому, что при разработке закона Россия ориентировалась на успешный опыт других стран. Директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко назвал «приземление» цифровых платформ частью мировой тенденции. Он отметил, что требование о наличии законных представителях цифровых корпораций намерен ввести и Евросоюз, планирующий провести масштабную реформу цифрового рынка.

Важность принятого в России закона отметил и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «AliExpress Россия» Сергей Лебедев. Он считает, что инициатива положительно скажется на развитии бизнеса в стране.

«Плюсы очевидные — в любой стране делать быстрорастущий бизнес гораздо проще, соблюдая законы этой страны и имея надежных местных партнеров. Что касается самого закона, он очень сбалансирован и учитывает интересы всех и сделан не топорно, а очень правильно — с поэтапным регулированием санкционной политики за невыполнение тех или иных требований. Регуляторика плавная, безболезненная и это выгодно для всех — для государства, для ИТ-компаний и для потребителей», — заметил эксперт.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в стране. Согласно новой инициативе, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.