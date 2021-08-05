В России оценили негативные последствия от сговора IT-компаний

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России (ОП) по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов оценил антимонопольный иск по поводу сговора Google и Facebook, поступивший в федеральный суд Сан-Франциско, США. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт рассказал, к каким негативным последствиям могут приводить подобные сделки.

«Сговор Google и Facebook приводит не только к монополизации рынка, но и к колоссальным убыткам со стороны рекламодателей», — отметил Виноградов. По его словам, основной целью Google и Facebook является зарабатывание денег, причем основной доход они получают от рекламы. В погоне за прибылью американский бигтех ущемляет интересы пользователей и злоупотребляет их конфиденциальными данными, считает член ОП.

Виноградов подчеркнул, что у американских IT-корпораций возникают серьезные проблемы с отечественными законами: зарубежные компании игнорируют требования местных властей, но при этом требуют от россиян выполнения собственных условий.

«Россия должна добиваться исполнения IT-компаниями требований местного законодательства. Для этого у российских регуляторов весь необходимый инструментарий, в том числе замедление трафика недобросовестных онлайн-платформ», — заявил эксперт. Он также выразил уверенность в том, что отказ интернет-корпораций от локализации данных россиян грозит пользователям утечкой персональных данных.

По словам Виноградова, взаимодействие государства с иностранными IT-компаниями затруднено отсутствием у последних официальных представительств в России — они могут скрываться от местного законодательства и не вступать в диалог с властями. Ситуация должна измениться 1 января 2022 года, когда в силу вступит закон «о приземлении» зарубежных IT-компаний, заключил руководитель рабочей группы ОП.

В начале августа власти США обвинили Google в сговоре с Facebook. По подозрению антимонопольного ведомства, компании заключили взаимовыгодную сделку, которая давала соцсети Марка Цукерберга преимущество в покупке онлайн-рекламы на виртуальных аукционах.