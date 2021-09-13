В офис Google в России пришли приставы

Mash: в офис компании Google в Москве пришли судебные приставы

В российский офис американской корпорации Google пришли судебные приставы. Как пишет Mash в Telegram, в офисе компании они обнаружили только одну сотрудницу.

По данным канала, приставы пришли в московский офис в бизнес-центре «Балчуг Плаза». Они планировали взыскать штрафы, выписанные компании.

Единственная сотрудница, находившаяся в офисе, позвонила адвокату. Он сообщил приставам, что в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая находится в США.

Российский суд неоднократно выписывал Google многомиллионные штрафы за нарушения законов страны. Часть штрафов касалась отказа удалять запрещенную информацию — компания не ограничивала доступ к контенту, запрещенному российским законодательством. О каких именно страницах шла речь, не сообщалось.

Кроме того, Google штрафовали за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны. В конце июля суд Таганского района Москвы обязал выплатить корпорацию три миллиона рублей.