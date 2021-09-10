Google пригрозили новым штрафом в России

Роскомнадзор пригрозил американской компании Google новым штрафом в размере четырех миллионов рублей за отказ удалять контент, запрещенный на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей суда.

«Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей», — говорится в официальном заявлении.

Мировой суд Москвы рассмотрит протокол Роскомнадзора в отношении Google 29 сентября. О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

В тот же день Таганский районный суд Москвы должен рассмотреть в отношении компании еще два протокола за аналогичные правонарушения, которые ранее были отложены. По ним Google грозит штраф до 12 миллионов рублей.

Google регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения законодательства России. Ранее сообщалось, что американскую компанию оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию.