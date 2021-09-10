В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин прокомментировал начатое в США судебное дело против видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, в рамках которого российское издательство АСТ присоединилось к коллективному иску американцев. По словам собеседника «Ленты.ру», отечественные компании пока вынуждены судиться с Google на территории другой страны, однако в скором времени ситуация должна измениться, потому что в России нашли способ вести диалог с нарушителями.

«Иностранные IT-компании, работающие на территории России и получающие прибыль с российского рынка, должны соблюдать местное законодательство и права российских граждан и бизнеса», — начал Сагдатулин.

Эксперт отметил, что в России Google уклоняется от диалога, поэтому компаниям приходится обращаться в американский суд, чтобы отстоять свои права. «Однако это изменится благодаря закону "о приземлении" иностранных IT-компаний», — добавил директор РОЦИТ, подчеркнув, что зарубежным корпорациям придется открыть на территории России свои официальные представительства. По его мнению, это упростит диалог с IT-гигантами.

«Google как частная компания руководствуется в первую очередь собственными финансовыми показателями, которым может повредить открытый конфликт с российским правосудием. И, вероятнее всего, в ближайшее время придут к осмысленному решению соблюдать требование закона», — предрек опрошенный «Лентой.ру» специалист.

В конце августа стало известно, что американский суд принял к рассмотрению жалобу издательства АСТ к видеохостингу YouTube. Российского истца впервые присоединили к коллективному иску. В обращении утверждается, что YouTube представляет доступ к своей технологии для автоматического распознавания пиратского контента (Content ID) только крупным компаниям. Правообладатели назвали такую политику сервиса дискриминационной.

Закон о «приземлении» IT-гигантов был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля. Согласно новому проекту, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше полумиллиона пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года.