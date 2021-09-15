Лавров назвал доказательства вмешательства США в российские выборы

Вмешательство США в выборы в Государственную Думу России можно доказать с помощью ряда фактов: например, публикаций запрещенного контента. Аргументы коротко назвал глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

Так, факт вмешательства прослеживается в отказе ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент.

«Я не буду подробно [перечислять доказательства]... Конкретные факты были переданы американскому послу [Джону Салливану]. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить», — отметил Лавров. Министр добавил: посол США уже сказал, что у него нет данных о каких-либо нарушениях российского законодательства со стороны американских граждан.

14 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник написала, что у российских властей есть доказательства, что Вашингтон вмешивается в выборы в Госдуму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию, изложенную в материале, соответствующей действительности.

Сергей Лавров — член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».